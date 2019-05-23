وظائف شاغرة للخريجين وذوي الخبرة في مجموعة البحري

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لذوي الخبرة، والخريجين الجدد ضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة (10) أشهر، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: – وظائف الخريجين ضمن البرنامج التدريبي: . الموارد البشرية. . خدمات الشحن والتخليص. . تقنية المعلومات. . الاتصالات. . إستراتيجية- المخاطر والامتثال. Advertisements . الخطوط اللوجستية- العمليات. . الخطوط اللوجستية- المبيعات. . المحاسبة. – وظائف ذوي الخبرة: . مدير خدمة العملاء. . تنفيذي المبيعات. وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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