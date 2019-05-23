سياسي / وزير الخارجية الصيني يحث أعضاء "منظمة شانغهاي للتعاون" على تعزيز التعاون الشامل



بيشكك 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه في مواجهة عدم الاستقرار والشكوك في العالم، يتعين على أعضاء "منظمة شانغهاي للتعاون" تعزيز التعاون الشامل لتدعيم الاستقرار والازدهار الإقليميين.

وذكر وانغ في اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون الذي افتتح يوم الأربعاء في عاصمة قيرغيزستان،أنه منذ قمة تشينغداو للمنظمة العام الماضي، حققت الدول الأعضاء تقدما ثابتا في التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بينما يواجه العالم إعادة ظهور الحمائية وعقلية الحرب الباردة، تظل المنظمة قوة حيوية وبناءة للسلام والتنمية العالميين.

وأضاف أنه من أجل تعميق التعاون من خلال منظمة شانغهاي للتعاون، يتعين بذل الجهود لتعزيز التضامن والثقة المتبادلة، وأنه يتعين على الدول الأعضاء دعم جهود بعضهما البعض بقوة لحماية المصالح الرئيسية.

وأكد وزير الخارجية الصيني على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون إجراءات ملموسة لحماية التجارة الحرة ونظام التجارة متعدد الأطراف، من بينها تطبيق نتائج منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقيات تسهيل التجارة ،وإطلاق دراسات جدوى بشأن منطقة تجارة حرة للمنظمة في أقرب وقت ممكن.

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