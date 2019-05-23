فيديو.. حرق سيارة سيدة في المدينة المنورة

دبي - بواسطة محمد فارس تعرضت سيارة مواطنة إلى الإتلاف حرقاً في منطقة المدينة المنورة هذا الأسبوع، وأكدت السيدة صاحبة السيارة أن الحريق متعمد. أظهر ذلك مقطع فيديو للسيدة وهي توثق وتبكي بحرقة بعد اشعال النار في سيارتها (دودج تشالنجر)، مناشدة الجهات المعنية بالقبض على مرتكب الجريمة. واتهمت بارتكاب الجريمة شخصاً قالت إنه سبق لها أن رفعت عليه قضية، ورفضت التنازل عنه، ولذلك أقدم على إحراق سيارتها متعمداً، وذلك حسب زعمها. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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