السعودية اليوم / جمعية جستر بالباحة تنظم فعالية "رمضان يجمعنا" لمنسوبي مركز التأهيل الشامل بالمنطقة



الباحة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

نظمت الجمعية

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رباب الهلال بأن هذه الفعالية تأتي من ضمن أنشطة الجمعية التي تنفذها لشرائح المجتمع، وكانت الهدف من هذه الفعالية إدخال البهجة والسرور لهذه الفئة الغالية علينا.

وفي ختام الفعالية تم توزيع هدايا رمضانية على العاملات داخل المركز وشكرهم على مايبذلوه في خدمة هذه الفئة.

//انتهى//

07:09ت م

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الباحة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر فرع الباحة أمس، فعالية "رمضان يجمعنا" لمنسوبي مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رباب الهلال بأن هذه الفعالية تأتي من ضمن أنشطة الجمعية التي تنفذها لشرائح المجتمع، وكانت الهدف من هذه الفعالية إدخال البهجة والسرور لهذه الفئة الغالية علينا.وفي ختام الفعالية تم توزيع هدايا رمضانية على العاملات داخل المركز وشكرهم على مايبذلوه في خدمة هذه الفئة.//انتهى//07:09ت م0005

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.