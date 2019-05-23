رياضي / الأمير فيصل بن مشعل يحتفي بمنجزات القصيم الرياضية



بريدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

احتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أمس , بمنجزات أندية المنطقة

حيث شملت المنجزات ، تحقيق نادي التعاون لكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم, وتحقيقه لبطولة دوري الناشئين تحت سن 17 للدرجة الأولى , وحصوله على بطولة المملكة لدرجة البراعم تحت سن 15 , وتحقيق نادي التقدم ونادي البكيرية بطاقة الصعود لدوري الأمير

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , لأندية التعاون والتقدم والبكيرية تحقيق تلك المنجزات الرياضية على مستوى المملكة , مؤكداً أن تلك المنجزات لم تأت من فراغ بل هي من توفيق الله سبحانه، ثم من همم الرجال المخلصين وإصرارهم على الوصول لتحقيق هذه المنجزات المشرفة للمنطقة, مبدياً فخره واعتزازه لما وجده من تفاعل وتكاتف بين أهالي المنطقة وشبابها , وفرحتهم الكبيرة لما حققته تلك الأندية من المنجزات الرياضية المباركة.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن الجانب الرياضي مهم في حياتنا ، ويحظى بدعم من خلال رؤية المملكة 2030 ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , واللذان يحرصان كل الحرص على تعزيز النشاطات الرياضية ، وتوفير أماكن لممارسة

وأضاف سمو أمير منطقة القصيم أن تحقيق هذه الأندية الثلاثة يعطي دلالة قاطعة على أن المنطقة تسير بخطى ثابته لمواصلة تحقيق المنجزات على كافة الأصعدة وأن تلك النجاحات هي محل سرور كل مسؤول ومحب لهذا الوطن , لافتاً الانتباه إلى أن رجال المنطقة وأهاليها لايحتاجون لتوصيات لمواصلة دعم أنديتهم ،ولن يتأخروا في بذل الغالي والنفيس لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الرياضية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

حضر الاحتفالية وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومحافظ المذنب عبدالرحمن السعوي , ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , ورئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم , ورئيس مجلس إدارة نادي التقدم سليمان العبودي , ورئيس مجلس إدارة نادي البكيرية عبدالرحمن الحضيف , وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف وعدد من اللاعبين.

// انتهى //

06:06ت م

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بريدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واساحتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أمس , بمنجزات أندية المنطقة الرياضية ، التي حققها نادي التعاون من مدينة بريدة ، ونادي التقدم من محافظة المذنب ، ونادي البكيرية بمحافظة البكيرية , وذلك بقصر سموه بمدينة بريدة.حيث شملت المنجزات ، تحقيق نادي التعاون لكأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم, وتحقيقه لبطولة دوري الناشئين تحت سن 17 للدرجة الأولى , وحصوله على بطولة المملكة لدرجة البراعم تحت سن 15 , وتحقيق نادي التقدم ونادي البكيرية بطاقة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , لأندية التعاون والتقدم والبكيرية تحقيق تلك المنجزات الرياضية على مستوى المملكة , مؤكداً أن تلك المنجزات لم تأت من فراغ بل هي من توفيق الله سبحانه، ثم من همم الرجال المخلصين وإصرارهم على الوصول لتحقيق هذه المنجزات المشرفة للمنطقة, مبدياً فخره واعتزازه لما وجده من تفاعل وتكاتف بين أهالي المنطقة وشبابها , وفرحتهم الكبيرة لما حققته تلك الأندية من المنجزات الرياضية المباركة.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن الجانب الرياضي مهم في حياتنا ، ويحظى بدعم من خلال رؤية المملكة 2030 ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , واللذان يحرصان كل الحرص على تعزيز النشاطات الرياضية ، وتوفير أماكن لممارسة الرياضة لكافة الفئات الشبابية عبر الألعاب المختلفة ، وتوفير بيئة تسهم في تحقيق المنجزات ، التي تعود على المنطقة وأبناءها بالفخر والمنافسة المستمرة على البطولات, مباركاً للأندية الرياضية ورجالاتها الذين وقفوا خلف تحقيق تلك المنجزات من أعضاء مجالس اداراتها وأعضاء الشرف والجهازين والفني والإداري واللاعبين.وأضاف سمو أمير منطقة القصيم أن تحقيق هذه الأندية الثلاثة يعطي دلالة قاطعة على أن المنطقة تسير بخطى ثابته لمواصلة تحقيق المنجزات على كافة الأصعدة وأن تلك النجاحات هي محل سرور كل مسؤول ومحب لهذا الوطن , لافتاً الانتباه إلى أن رجال المنطقة وأهاليها لايحتاجون لتوصيات لمواصلة دعم أنديتهم ،ولن يتأخروا في بذل الغالي والنفيس لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الرياضية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.حضر الاحتفالية وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومحافظ المذنب عبدالرحمن السعوي , ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , ورئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم , ورئيس مجلس إدارة نادي التقدم سليمان العبودي , ورئيس مجلس إدارة نادي البكيرية عبدالرحمن الحضيف , وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف وعدد من اللاعبين.// انتهى //06:06ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.