السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يرأس اجتماع لجنة الطفولة المبكرة



القريات 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

رأس مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، اجتماع لجنة الطفولة المبكرة, بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي وأعضاء اللجنة.

وناقش الدكتور الثبيتي مهام اللجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال في المدارس المستهدفة وبجودة عالية ومتابعة تنفيذ التعديلات اللازمة لخدمات ومرافق المدارس المستهدفة لتتناسب مع مرحلة رياض الأطفال وفق المواصفات ومتابعة مهام شركة تطوير المباني .

واستعرض الاجتماع بيانات مدارس الطفولة المبكرة المرحلة الأولى ودراسة احتياج المدارس المستهدفة لبرنامج الطفولة المبكرة المرحلة الأولى وكذلك دراسة إمكانية استغلال رياض الأطفال في بعض المدارس ( الطفولة المبكرة ) لحين إنشاء فصول للصفوف الأولية.

وجرى خلال الاجتماع إقرار إعداد المقايسات للمرافق والخدمات لمدارس الطفولة المبكرة والرفع لشركة تطوير ومتابعة التجهيزات اللازمة لفصول رياض الأطفال والتنسيق مع شركة تطوير, وأن يقدم قسم شؤون المعلمين تقريراً عن الاحتياج من المعلمات في مدارس الطفولة المبكرة، ويقدم مقرر اللجنة تقرير أسبوعي عن مستوى الإنجاز كل يوم ثلاثاء .

// انتهى //

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