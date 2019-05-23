الشباب يقتحمون ميدان النشر العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاشت صناعة الكتاب في دولة الإمارات نهضة كبيرة خلال العقدين الماضيين في ميادين الطباعة والنشر والتوزيع، ودخل العديد من الشبان قطاع النشر من أوسع الأبواب، مستفيدين مما توفره الإمارات من تسهيلات وبيئة داعمة، حيث وصلت أعداد دور النشر الخاصة في الإمارات إلى 100 دار، فضلاً عن المؤسسات الحكومية الناشطة في مجال طباعة الكتب ونشرها.

"شباب الإمارات والاستثمار في قطاع النشر" كان عنوان الجلسة الحوارية التي نظمها موقع ناشر في مقهى الراوي على واجهة المجاز المائية بإمارة في الشارقة، وشارك فيها كلاً من سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، وجمال الشحي مؤسس دار كتّاب للنشر، وعلي المرزوقي مؤسس مدار للنشر والتوزيع، فيما أدارها محمد العطار مدير موقع "ناشر"، وتحدث المشاركون أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بقطاع النشر وأسباب توجه الشباب في الإمارات نحو هذا المجال.