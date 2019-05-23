مدرب الجزائر يضع شرطا وحيدا لاستدعاء نجم الترجي التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، شرطا وحيدا لاختيار يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، ضمن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون "الخضر" في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وربط النجم الأسبق لفريق مانشستر سيتي مسألة توجيه الدعوة للبلايلي بتقديمه لمستويات قوية خلال المواجهة التي ستجمع ناديه بالوداد الرياضي المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تقام الجمعة المقبل في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.



ويسعى بلماضي، من خلال هذه الخطوة، إلى الحصول على ضمانات قوية بكون اللاعب يمر بفترة جيدة، وبإمكانه تقديم المساعدة لمنتخب الجزائر.

ويشكّل ملف بلايلي صداعًا كبيرًا في رأس مدرب الجزائر، بسبب عدم انتظام أدائه، حيث يظهر في بعض الفترات بشكل قوي للغاية، قبل أن يتراجع مستواه بشكل لافت في فترات أخرى.

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ويملك اللاعب الأسبق لأنجيه الفرنسي في رصيده 5 مباريات مع "محاربي الصحراء"، اكتفى خلالها بصناعة هدف وحيد، ولم يسجل.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر سيبدأ تحضيراته لموعد أمم أفريقيا يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، بمعسكر أول ستحتضنه العاصمة الجزائرية.



