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بسيناريو واحد .. وفاة شخصين بحادثين منفصلين على طريق حفر الباطن – رفحاء
متابعات الخليج 365 - رفحاء
توفي شخصان في حادثين منفصلين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحادثين منفصلين باصطدام سياراتهما بشاحنات من الخلف حيث كان الحادث الأول : وفاة قائد السيارة ” سوري الجنسية ” بعد تعرضه لإصابة مباشرة في الرأس واحتجازه داخل المركبة صباح يوم الثلاثاء غرب مدينة شعبة نصاب 25كم تقريباً قبل أن يتدخل الدفاع المدني لفك احتجازه وإخراجه – رحمه الله –
فيما وقع الحادث الثاني غرب روضة هباس 10كم تقريباً مما ادى الى وفاة قائد المركبة ” سعودي الجنسية ” بعد تعرضه لإصابات متفرقة بالجسم – رحمه الله –
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز إلاسعاف بمدينة شعبة نصاب وروضة هباس باشرت الحادثين فور تلقي البلاغات .
هذا ويهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة باستخدام الجوال أو غيره .
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