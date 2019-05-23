وفاة وإصابة 4 أشخاص في تصادم مروع على الطريق الدولي بصبيا

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت فرق من الهلال الأحمر بجازان، مساء أمس الأربعاء، حادثًا مروعًا على الطريق الدولي بصبيا، والذي نتج عنه وفاة حالتين في موقع الحادث.

وأوضح الهلال الأحمر أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغًا عن حادث تصادم على الطريق الدولي صبيا- بيش.

Advertisements

وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أقرب فرقة من موقع الحادث تبين وجود حالتي وفاة في موقع الحادث وحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث، فإن حالتين وضعها الصحي حرج تم نقلهم عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، وقد تولت الفرقة الإسعافية نقل حالات الوفاة، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بيش العام.