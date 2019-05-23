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جامعة أم القرى تصدر وثائق التخرج لطلابها بتاريخ العام الماضي !
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
امتعض عدد كبير من خريجي طلاب جامعة أم القرى دفعة هذا العام؛ بسبب إصدار جامعة أم القرى وثائق التخرج للعام الحالي بتاريخ العام الماضي 2017- 2018م، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي موعد تسليم الوثائق لهم.
وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى عبر حسابها الرسمي، عن هذا الخطأ وأشارت إلى أن ذلك حدث بسبب خطأ تقني، وقد حددت عمادة القبول والتسجيل يوم الأحد القادم موعدًا لتسليم الوثائق بعد تعديل الخطأ.
وكان ذلك الاعتذار والتنويه قد نشر في تغريدة حساب عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى جاء نصه:
أعزائي الطلبة.
تعتذر عمادة القبول والتسجيل عن الخطأ التقني في طباعة فصل التخرج بالميلادي علماً بأنه سيستمر تسليم الوثائق الحالية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 18/ 9/ 1440.
وسيتم توفير الوثائق الجديدة بعد تغيير التاريخ الميلادي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/ 9/ 1440.
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