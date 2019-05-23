الان تتابع الجهات الأمنية تباشر حادث إحراق سيارة فتاة في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة -الخليج 365: كشفت فتاة تعمل ممرضة بأحد المنشآت الصحية في المدينة المنورة أن مركبتها تعرضت لإشعال نيران متعمد أدى لتلفها بالكامل. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة العقيد خالدمبارك الجهني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت حادث احتراق سيارةيوم الاربعاء عند الساعة ٠١:٣٠ دون اي اصابات وسلم للدورياتالامنية . وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضيةعدة مقاطع لمواطنة تعمل ممرضة بالقطاع الحكومي تتهم فيها شخص مجهول قام باحرق سيارتها أمام منزلها .

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