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ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية بمكة

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جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية اليوم (الخميس) من ضبط شاحنة لنقل البضائع محملة بمواد غذائية تالفة منتهية الصلاحية بنقطة تفتيش الشميسي .

وجرى سحب الشاحنة المخالفة لبلدية الشوقية الفرعية لاتخاذ الإجراءات النظامية، حيث تم اتلاف المواد الغذائية المتنوعة والتي قدرت بـ "١" طن وتطبيق النظام على سائق المركبة .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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