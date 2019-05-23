شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يكرم 238 حافظاً بالجمعية الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كرم نائبه الأمير بدر بن سلطان، 238 حافظاً بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، و56 معلماً ممن أمضوا 25 عاماً في تعليم القرآن الكريم، خلال حفلتها السنوية الرابعة والخمسين والتي عقدت بتوسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومدير الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

وقال السديس، إن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن علم بارز وتاريخ حافل من الإنجازات لخدمة كتاب الله لأكثر من نصف قرن في تخريج أبنائنا المتسلحين بالقرآن الكريم وبالعلم النافع وعلى منهج العقيدة الصحيحة والسنة القويمة في تحقيق منهج الوسطية والاعتدال والبعد عن الإرهاب والطائفية والانحلال، إذ يعد ذلك التميز لصاحب القرآن الكريم، مبيناً أن الرئاسة العامة والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة تتعاونان في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية بأبنائنا وشبابنا.

من جانبه، أفاد رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة نواف آل غالب الشريف بأن الجمعية استمرت في تنفيذ برنامج تصحيح التلاوة في المسجد الحرام وفي 147 مسجداً ومصلى، من بينها 57 للنساء، وقد استفاد من هذا البرنامج قرابة 300 ألف حاج وحاجة من 49 دولة مختلفة من مختلف دول العالم، وقام بتعليمهم 570 معلماً ومعلمة أشرف عليهم 38 مشرفاً ومشرفة من منسوبي الجمعية. وشملت الحفلة السنوية للجمعية الخيرية تكريم قدامى المدرسين والعشرة الأوائل من الطلاب المتفوقين في القسم العالي، والقسم المتوسط بمعهد دار الأرقم بن أبي الأرقم، وفي حفظ كامل القرآن الكريم ونصفه.