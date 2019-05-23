شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الحج»: 15 مليون معتمر سنويا بحلول 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أن حكومة المملكة تعمل على تمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول 1442هـ، و2020م، مع التأكيد على أن تكون نسبة رضاهم عن الخدمات التي تقدَّم لهم عالية، وستسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتممتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلات المعتمرين، وتمكينهم من إثراء رحلاتهم الدينية وتجاربهم الثقافية. ونوَّه بيجاوي بأن المملكة لا تدخر جهداً في بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وتحقيق تطلعاتهم، في الوقت الذي أدخلت فيه رؤية المملكة 2030 قطاع الحج والعمرة والزيارة في قائمة أولوياتها والانتقال به من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، وتحويل موسم العمرة والزيارة إلى صناعة احترافية يستفيد منها مستقبل هذا القطاع الحيوي. وبيَّن أن منظومة شبكة النقل أنشئت من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، مما كان له الأثر في تضاعف أعداد المعتمرين والزوار من خارج المملكة خلال العقد الماضي الذي بلغ 8 ملايين معتمر وزائر وسط توقعات لوصول العدد في ظل رؤية المملكة 2030 إلى 30 مليون معتمر وزائر، مبيناً أن نظام العمرة الجديد جاء ترسيخاً لمفهوم هذا التحول في ظل المؤشرات التي حققتها مواسم العمرة السابقة. وقال بيجاوي إن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده رسمت خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، متوسعة في تنفيذ حزم المشاريع الخدمية، منها على سبيل المثال لا الحصر، تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، كما أطلقت مشروع «مترو مكة» استكمالاً لمشروعي قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين.