شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغذاء» يطلع على تطبيق خطة الرقابة بميناء جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مراجعي فرع الهيئة بمنفذ ميناء جدة الإسلامي من المخلصين الجمركيين والمستوردين، واستمع إلى استفساراتهم وآرائهم في الخدمات المقدمة لهم، ومقترحاتهم لتعزيز الأداء ومستوى الخدمات.

وتفقد الدكتور الجضعي سير العمل لتطبيق خطة الهيئة الرقابية في المنفذ، والخدمات التي توفرها مثل الاستعلام عن الشحنات عبر منصة «تبادل» ونظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض.

وأكد خلال لقائه موظفي فرع الهيئة أهمية الدور الذي يقوم به موظفو «الغذاء والدواء» لإيجاد منظومة رقابية فعَّالة تضمن سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.