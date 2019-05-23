شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: وفاة سبعيني وإصابة عشرينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة حالة وفاة وإصابة بفايروس كورونا في جدة لرجل (73 عاما) صنفت عدواه بـ«أولية مخالطة للإبل»، كما سجلت إصابة لفتاة (22 عاما) من الخرج بمنطقة الرياض، صنفت عدواها بأولية. سجلت وزارة الصحة حالة وفاة وإصابة بفايروس كورونا في جدة لرجل (73 عاما) صنفت عدواه بـ«أولية مخالطة للإبل»، كما سجلت إصابة لفتاة (22 عاما) من الخرج بمنطقة الرياض، صنفت عدواها بأولية. وأوضح مركز القيادة والتحكم في الوزارة بموقعه الإلكتروني أن حالة المصابة «نشطة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: وفاة سبعيني وإصابة عشرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.