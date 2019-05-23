شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل للدبلوم العالي بـ«إعلام» جامعة الإمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم العالي في تخصصات: الإعلام السياسي، الإعلام الصحي، الإعلام الرياضي، والإعلام التربوي. وذلك خلال الفترة من 17 رمضان الجاري إلى 30 شوال القادم.

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم العالي في تخصصات: الإعلام السياسي، الإعلام الصحي، الإعلام الرياضي، والإعلام التربوي. وذلك خلال الفترة من 17 رمضان الجاري إلى 30 شوال القادم.

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