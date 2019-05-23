شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليوناً لاستبدال «نفاثة» أنفاق مكة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة ضمن أعمال مبادرات التحول البلدي، عقداً مع إحدى الشركات الوطنية لتوريد وتركيب وتشغيل مراوح نفاثة بدل المستهلكة في أنفاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة إجمالية بلغت 11303250 ريالاً، وسيتم تنفيذ جميع الأعمال خلال 12 شهراً ميلادياً من تاريخ استلام الموقع بما فيه فترة التجهيز.

وتشكِّل شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، البالغ عددها 58 نفقاً، محوراً رئيساً في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء مكة المكرمة وطرقها الرئيسة والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعداداً كبيرة من الزوار والمعتمرين.