شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة بسويسرا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيرن)استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر، أمس (الأربعاء) في العاصمة بيرن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا. ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة بسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.