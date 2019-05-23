منصور بن ناصر يسلم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة بسويسرا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيرن) استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر، أمس (الأربعاء) في العاصمة بيرن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا. ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات

استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر، أمس (الأربعاء) في العاصمة بيرن، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا. ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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