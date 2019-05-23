شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد جائزة عالمية في مكافحة التدخين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلَّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس (الأربعاء)، جائزة عالمية للمملكة نظير تميزها وتقديراً لجهودها في مجال مكافحة التدخين، والحث على الإقلاع عنه والتوعية بأضراره على الفرد والمجتمع. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية، المنعقدة حالياً في جنيف تحت عنوان «التغطية الصحية الشاملة»، إذ ترأس وفد المملكة المشارك في الدورة. وتُعتبر المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، ثم أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمستوى تمثيل عالٍ، كما اعتمدت المملكة خطة إستراتيجية طموحة لمكافحة التبغ بخفض معدل استخدام التبغ من 12.7% 2017 إلى 5% 2030.

و قامت المملكة بالتطبيق الصارم لنظام مكافحة التدخين، الذي يحد من التعرض للتدخين القسري في الأماكن العامة وأماكن العمل الحكومية والخاصة، وزادت الرقابة على كافة منافذ البيع للتأكد من الالتزام بالبيع لعمر أكثر من 18 عاماً، ومنع الدعاية أو الترويج لمنتجات التبغ، وبلغت المخالفات 4646 مخالفة في آخر 6 أشهر، وأتاحت للمواطنين التبليغ عن المخالفات من خلال رقم هاتفي ثابت، وتطبيق هاتفي خاص بالبلاغات والضبط.

أما فيما يخص الجانب العلاجي فقد قفز عدد العيادات للإقلاع عن التدخين من 160 عيادة عام 2016 إلى 665 عيادة حالياً، بين ثابتة ومتنقلة وعربات جوالة غطت جميع الجامعات ومستشفيات وزراة الصحة وبعض القطاعات العسكرية.

كما تم الانتهاء من جمع بيانات دراسة المسح العالمي لانتشار استخدام التبغ بين البالغين (GATS) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (who)، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي (cdc).