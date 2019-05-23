شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الأميرة سلمى الرشيد التي رحلت من حائل على ظهر «بعير» في تاريخ توحيد المملكة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

وصف مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، نائب أمير منطقة مكة المكرمة السابق وأمير منطقة حائل، الملك عبدالعزيز بأنه لم يكن مجرد أب، بل كان مدرس ومعلم يعلم أولاده بالمثل، فكانوا يقلدونه في كل شيء.

وقال الأمير سعود في حديثه لبرنامج الراحل على روتانا خليجية أمس (الأربعاء) أنه بدأ الأمير‫ الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز⁩ حياته العملية عام 1960 وزيرا للداخلية وظل في المنصب حتى سبتمبر 1961 وأضاف: " أبي توفي وهو يسكن في بيت مستأجر، وعندما توفي كان عليه ديون مضيفا، أنه سقطت عمارة في منطقة المدينة عندما كان أميراً لها وشكل اللجان، لكن ذهب وخيّم على أنقاضها، ينام ويأكل ويعمل هناك إلى أن انتهت الأزمة.

الأمراء الأحرار:

وتحدث الأمير بدر ابن الراحل وشقيق الأمير عبدالمحسن عن أزمة القومية العربية وتواجد والده في مصر وقال:«الأزمة بين السعودية ومصر السابقة هي استغلال من قبل إذاعة صوت العرب لترويج عن ما يسمى حركة الأمراء الأحرار وهذا غير صحيح، حيث كانت ترويج لضرب الكيان ودليل كذبهم أن الأمراء المقصودين عادوا وتسلموا إمارات مناطق، فالأمير فواز بن عبدالعزيز تولى إمارة مكة والأمير عبدالمحسن إمارة المدينة المنورة والملك عبدالله الحرس الوطني، وليس هناك وجود لهذا المسمى»الأمراء الأحرار" إلا في صوت العرب الذين أثروا بكل اسف على الناس في ذلك الفترة.

دخول حائل:

وقال الأمير سعود بن عبدالمحسن أن الناس تعرف أن أبناء عبدالمحسن بن عبدالعزيز خوالهم الرشيد والرشيد هم حكام حائل، وأكبر المعارك في تأسيس هذه البلاد كانت بين حكام حائل والملك المؤسس طيب الله ثراه وكان والدي يقول: إن ديوانية بن رشيد في حائل وهي من الديوانيات المشهورة في ذلك الزمن وظهرت فيها الليدي آن بْلَنْت مستكشفة إنجليزية زارت حائل وعندما دخل الملك المؤسس أثناء ضم حائل حصلت معركة وكان هناك جثث وكان الناس يقومون بالعرضة السعودية بسيوفهم وفي بنادقهم وكان يمجدون قيادة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، فقال لهم الملك، اسكتوا وصلوا لله عزوجل واحمدوه، وفعلا تم تهدئه الناس في هذه المعركة حيث جمع أسرة الرشيد الحاكمة وأكرمهم وعزهم.

دروس الملك عبدالعزيز:

وأضاف الأمير سعود في حديثه للبرنامج الراحل على قناة روتانا أن جدته سلمى السعود الرشيد هي التي يدين لها، قائلا: هي التي ربتنا وهي التي حضنتنا، وقوتنا، فهي تملك ايمان عظيم، حيث أتت من حائل على ظهر بعير للرياض، بعدما كتب الله دولة جديدة.

وزاد: جدتي سلمى الرشيد لديها فائض من الحب، وكانت تقول لي، أقسم بالله العظيم أنني أدعو للملك عبدالعزيز قبل أهلي وقبلنا.

وأشار الأمير سعود، هذا كلامها لنا قبل 80 سنة وأثار الحرب موجودة نسبيا ولم تلتئم والإنسان أخرج من مكانه، لكن اخرج بكرامة و معزة وهذا دليل على قدرة الملك عبدالعزيز بأن لديه قوة احتواء للجميع وهذا من الدروس العظيمة للملك المؤسس.

وأشار الأمير سعود أن الملك عبدالعزيز لم يكن مجرد أب، بل كان مدرس ومعلم يعلم أولاده بالمثل، فكانوا يقلدونه في كل شيء.

مدرسة والده:

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وأبان الأمير سعود بن عبدالمحسن أن والده علمه مع شقيقة بدر معرفة ما هو مهم في الحياة وعدم الانبهار بسفاسف الأمور، وكان يكره التباهي بالاسم والنسب، فتعلمنا ألا يكون بيننا وبين الناس حاجز.

حصار جدة:

و وأضح الأمير ⁧‫بدر بن عبدالمحسن⁩ أن من المتداول عن الوالد أنه الابن الثالث عشر للملك عبدالعزيز، وأعتقد أن هذه المعلومة غير دقيقة فهو الابن الـ 15 فهو ولد يوم حصار وفتح مدينة جدة ووصل الخبر للملك عبدالعزيز وهو يقود الجيش لفتح جدة وسماه عبدالمحسن.

وقال البدر قصيدة في والده يقول فيها:

يا بوي..

‏أنا ما في يدي كود الأوهام

‏وش في يدي والموت حقٍ ومقسوم

‏لا شك من يفنى على دين الاسلام

‏وطِيب الذكر يكفيه لا قيل مرحوم

‏مرحوم يا ريف الأرامل والأيتام

‏يَاللي رفيقك دوم مكرم ومحشوم

وكشف البدر أن والده كان يحب الشعر ويكتب بعض الأبيات أحيانا، لكنه لم يكن مهتما أن يكون شاعراً.

وزاد البدر أنه في زيارة للملك فهد رحمه الله لمنزلنا أوصاني أن أكتب أغاني وطنية، وبعد فترة طلعت فوق هام السحب.

واختتم الأمير سعود حديثة أن والده ‏فقد أمه رضيعا، ورغم ذلك لم يشعر يوما باليتم لأنه وجد الاحتضان من والده وأعمامه.