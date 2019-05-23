شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيس إندونيسيا بإعادة انتخابه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس إندونيسيا جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس إندونيسيا جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



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