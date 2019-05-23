شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المظالم»: عمل ثنائي مشترك مع مصر في القضاء الإداري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن مذكرة التفاهم بين «المظالم» ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10/ 3/‏ 1440، التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، خصوصا في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، كما تهدف إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير، وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.

وبين أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية.

ورفع اليوسف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء أمس الأول (الثلاثاء)، بقصر السلام بجدة، على تلك الموافقة، مبينا أن هذا القرار يمثل جزءا من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة، تحقيقاً للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابي في الشأن القضائي.