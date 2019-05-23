بالصور.. شرطة الرياض تستضيف محاضرة «الاتجار بالبشر»

استضافت مديرية شرطة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري، محاضرة بعنوان «الاتجار بالبشر»، ضمن البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي تنفذه الإدارة العامة لشؤون القانونية بالأمن العام.

وألقيت المحاضرة، صباح الثلاثاء، بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري، كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.

ويهدف البرنامج التثقيفي والتوعوي، لإدارة الشؤون القانونية بالأمن العام، إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.

وقد شارك في محاضرة «الاتجار بالبشر» عدد من الضباط والأفراد من منسوبي المراكز الشرطية بمدينة الرياض، ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.