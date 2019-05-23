بالصور.. مصادرة 180 طن أغذية منتهية الصلاحية داخل مستودع عشوائي بالعاصمة المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من المواد الغذائية منهية الصلاحية، وتم استكمال الإجراءات النظامية واستدعاء المسؤولين عن هذه المخالفات.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أوضحت أمانة العاصمة، أن بلدية الشوقية الفرعية، واصلت حملة الرقابة البلدية؛ ما أسفر عن مصادرة وإتلاف 180 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجدت داخل مستودع عشوائي في حوش شعبي بحي الشوقية، مشيرة إلى أن العمل ما زال جاريًّا في استكمال الإجراءات النظامية واستدعاء صاحب الموقع.

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في الإطار ذاته، لفتت إلى أن بلدية العزيزية الفرعية، واصلت حملاتها الرقابية على المطاعم، ورصدت عددًا من المخالفات الصحية، أسفر عنها مصادرة وإتلاف 53 كيلولحومًا و14 كيلو سمبوسك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

وفي سياق ذي صلة، نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، ألفي و146 جولية ميدانية شملت الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم وعددًا من الأنشطة التجارية على اختلاف استخداماتها؛ ضمن إجراءات حماية وسلامة المعتمرين والزوَّار.

وجاء ذلك في إطار الجولات التفتيشية للإدارة العامة للدفاع المدني على مباني المعتمرين والزوار والمحلات التجارية، التي بدأت أعمالها منذ خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك لهذا العام.