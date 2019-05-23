الأرصاد تنبه سكان الباحة ومحافظاتها لأمطار غزيرة حتى مساء الخميس

حذرت من تدني الرؤية الأفقية ونشاط الرياح السطحية
أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، مساء الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقة الباحة، محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تساقط البرد.
وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة إنذارًا متقدمًا، لأهالي منطقة الباحة ( الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن – قلوة) محذرة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرة إلى أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية.
ولفتت الهيئة، إلى أن الإنذار يبدأ الساعة: 10:00 ص الخميس الموافق 18-09-1440 ، وينتهي الساعة: 09:00 م الخميس الموافق 18-09-1440.
وقالت الهيئة، مساء الأربعاء، إن الفرصة ما تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، الخميس.
وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.
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