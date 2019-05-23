بالفيديو والصور.. مصرع شخصين في حادث مروع بجازان

لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم مروع، مساء الأربعاء، على الطريق الدولي صبيا – بيش.

وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الأربعاء، بلاغاً عن حادث تصادم على الطريق الدولي صبيا - بيش وعلى الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وتبين عند وصول أقرب فرقة من موقع الحادث، وجود حالتين وفاة، وحسب إفادة المتواجدين في موقع الحادث، أن حالتين وضعهما الصحي حرج وتم نقلهما عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية التي تولت نقل المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بيش العام.

وكان عدد من الأهالي قد طالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة لوضع الحلول العاجلة؛ لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الأهالي مع الطريق السريع بمنطقة جازان، واتخاذ وسائل السلامة المرورية ومراقبة حركة السير.