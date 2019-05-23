استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الفريق مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، الخميس.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها.

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وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض “الانتقالي” رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي.

وفي 30 إبريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قبول استقالة 3 من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية تقدموا بها قبل أسبوع من قبولها.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق: إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها.

والأعضاء الثلاثة هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.