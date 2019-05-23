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2019-05-23 إمساكية اليوم 18 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب بتوقيت مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم الثامن عشر من الشهر المبارك بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان الفجر الأول في تمام الساعة الـ3:15، بينما يؤذن للفجر الثاني الساعة 4:15 بمشيئة الله تعالى. بينما يحين موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان في تمام الساعة الـ6:56 مساء، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:56 بمشيئة الله.









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