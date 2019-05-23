محاضرة عن الاتجار بالبشر بمجمع قصر الحكم الإداري بالرياض

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقيت صباح يوم أول أمس الثلاثاء الموافق 16/ 9/ 1440هـ بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري، محاضرة بعنوان: “الاتجار بالبشر” كأحد محاور البرنامج التثقيفي والتوعوي للنصف الثاني من العام 1440هـ الذي تنفذه الإدارة العامة لشؤون القانونية بالأمن العام، ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بمنطقة الرياض.

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ويهدف إلى تعزيز المفاهيم القانونية المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر وما تتطلبه من إجراءات لتنفيذها.

وقد حضرها عدد من الضباط والأفراد من منسوبي مراكز الشرط بمدينة الرياض ودوريات الأمن ودوريات أمن المحافظات والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.