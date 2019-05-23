2019-05-23

فيديو.. العساكر: ولي العهد عندما أسس مسك الخيرية كان ينظر للمستقبل.. وكلما تحدثت عنها أشعر بالفخر

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الأستاذ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية، عن فكرة تأسيس مسك الخيرية التي أصبحت من أشهر المؤسسات الخيرية على مستوى العالم، والتي تدعم الشباب والتنمية المجتمعية.

وقال خلال استضافته مع برنامج الليوان مع عبدالله المديفر: “كلما تحدثت عن مسك الخيرية أشعر بالفخر”.

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وأضاف العساكر: “حينما أسس ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية كان ينظر للمستقبل، ومنذ تأسيسها الفعلي عام ٢٠٠٩، وهي مستمرة برسالتها في تنمية المجتمع”.

وتابع العساكر قائلًا: “نركز في مسك الخيرية على التحفيز والتشجيع، ونهتم بالإبداع، ونقدم المبادرات؛ لنضمن الاستدامة، وهذا ما يحقق نمو العقل البشري”.

وتابع: “في مسك لم تكن البدايات سهلة، وكان ولي العهد يباشر أعمالها بنفسه ويلتزم بحضور مختلف ورش العمل، وأعتب على من يرى أن مبادرات مسك مجرد فعاليات واحتفالات، وأؤكد أنها تقوم بعمل جبار وغيّرت حياة المجتمع بدعم الأمير حفظه الله”.

واستطرد العساكر قائلًا: “ولي العهد ينظر للقطاع غير الربحي بشكل مختلف، وكان يركز أن تكون مسك معززة للدور الريادي في تغيير حياة الشباب داخليًّا وخارجيًّا”.