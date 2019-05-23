الان تتابع بدء مرحلة الحجز و المعاينة في مشروع #إسكان_الضاحية بجازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت وزارة الإسكان،اليوم،عن بدء مرحلة الحجز والمعاينة لمشروع اسكان الضاحية بجازان، وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر فلل سكنية جاهزة ومرافق متكاملة تخدم الأسر المستفيدة، بقسط شهري يبدأ من 1,628 ريال. ووجهت الوزارة الراغبين في الاطلاع على كامل تفاصيل المشروع بزيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/project/542199

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