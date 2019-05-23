الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد إقامه برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد إقامه برقم الإقامة، توفر وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني ابشر وزارة الداخلية كل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد، وأيضا من الخدمات التي تقدمها الوزارة الاستعلام عن وافد هارب وغيرها ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم احد هذه الخدمات وهى استعلام عن تسديد رسوم تجديد الإقامة برقم الإقامة بالمملكة، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نعرض لكم طريقة الاستفسار عن تسديد رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن الإقامة

قم بزيارة موقع بوابة أبشر على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وابحث عن خدمة الاستعلام عن الإقامة.

ثم ادخل رقم الإقامة الخاص بك واتبعه بالرمز المرئي.

سوف تظهر لك صفحة بها بيانات إقامتك.

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1440

ضمان دفع مخالفات المرور.

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد.

التأمين الصحي.

ضمان دفع الرسوم المطالب بها.

تسديد رسوم الإقامة من خلال مصرف الراجحي

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية وإدخال جميع البيانات الخاصة بك.

ثم اختيار المدفوعات الحكومية.

ثم اختيار خدمات المقيمين.

ثم اختيار تجديد اقامة.

ثم تعبئة البيانات الموضحة.

ستأتي بعد ذلك خطوه أخيرة وهى تعريف مبلغ رسوم الإقامة المراد تسديها مع إظهار الإقامة وعند سداد رسوم الإقامة عليك الضغط على كلمة الدفع.

رابط وطريقة استعلام عن موظف وافد

أولا قم بالدخول لرابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن موظف غير سعودي.

ثم قم بإدخال البيانات في الحقول المتوفرة (رقم الحدود، رقم الإقامة، رقم جواز السفر).

ثم ادخل رمز التحقق في المربع السفلي واضغط علي بحث.

بعد ذلك ستري في أسفل الصفحة معلومات تفصيلية عن موظف وافد.

← إقرأ أيضاً: