وزارة الخدمة المدنية جدارة 1440| رابط التسجيل في الوظائف التعليمية الرسمي

ننشر رابط دخول موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة 1440 للتقديم في الوظائف التعليمية المعلن عنها من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية السعودية، حيث يتم التسجيل في وظائف وزارة التعليم عن طريق موقع نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني الرسمي، وذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال ثم تعبئة الحقول الإلزامية الموجودة في صفحة الدخول، ومن جانبنا قمنا بتوفير الشروط اللازم توافرها في المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية، ومواعيد التقديم للرجال والنساء على حدٍ سواء، ورابط التسجيل الرسمي في وظائف التعليم 1440 عبر موقع الخدمة المدنية الرسمي.

وزارة الخدمة المدنية جدارة 1440

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توفر عدداً من الوظائف التعليمية لكلا الجنسين (الرجال، النساء)، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التعليمية المعلن عنها 10456 وظيفة تعليمية منها 4953 وظيفة خاصة بالرجال، وعدد 5503 وظيفة تعليمية خاصة بالنساء، ويتم التعيين بالوظائف الشاغرة لحاملي شهادة البكالوريوس ممن قاموا باجتياز اختبارات قياس (كفايات العام والتخصص)، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التقديم في وظائف وزارة التعليم يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

يبدأ التسجيل في وظائف وزارة التعليم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 رمضان 1440هـ.

يستمر التقديم في الوظائف عبر موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة حتى يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 رمضان 1440هـ في تمام الساعة الرابعة عصراً.

شروط التقديم في وظائف وزارة التعليم 1440

اشترطت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم الوظائف المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية 1440، وقد تمثلت شروط التقديم في التالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الحاصلين على درجة البكالوريوس.

اجتياز اختبار قياس كفايات العام والتخصص.

يجب أن تتناسب الدرجة العلمية والتخصص.

معادلة المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية.

لا يكون شاغلاً لوظيفة مستوى دخولها يوازي درجته العلمية.

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