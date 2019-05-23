شكرا لقرائتكم خبر عن العساكر: ولي العهد كان ينظر للمستقبل عند تأسيس «مسك».. وباشر التأسيس بنفسه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ‏مدير المكتب الخاص لولي العهد ورئيس مركز مبادرات «مسك الخيرية» بدر العساكر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه شغف بالعمل غير الربحي، وذلك قبل انطلاقة «مسك»، قائلا «ولي العهد حينما أسس مسك⁩ كان ينظر للمستقبل».

وكشف في مقابلة تلفزيونية في برنامج «الليوان»، اليوم (الخميس)، أن فلسفة ⁧مسك⁩ الأساسية هي تنمية العقل البشري، مستحضرا كلمة ولي العهد⁩ في افتتاح ⁧مسك⁩: «نركز على التحفيز والتشجيع ونهتم بالإبداع ونقدم المبادرات لنضمن الاستدامة وهذا ما يحقق نمو العقل البشري».

ولفت العساكر إلى أن ‏ولي العهد⁩ ينظر للقطاع غير الربحي بشكل مختلف، وكان يركز على أن تكون «⁧مسك⁩» معززة للدور الريادي في تغيير حياة الشباب داخلياً وخارجياً.

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وأشار إلى أن البدايات لم تكن سهلة في تأسيس مسك، وكان ⁧ولي العهد⁩ يباشر أعمالها بنفسه، ويلتزم بحضور مختلف ورش العمل، ويحرص على أن ترتبط رؤيته بإستراتيجية «مسك»، وبناء «مسك» وفق توجه واضح وخطة عمل وإستراتيجية واضحة تضمن لها الاستمرارية وتنامي عملها وخدمة الشباب.

وعن بداية «مسك»، أوضح أن الترخيص الرسمي صدر للمؤسسة في 2011، إلا أن تأسيسها الفعلي كان عام 2009، وهي مستمرة برسالتها في تنمية المجتمع، مشددا على أن ولي العهد منذ بداية «مسك» ركز على أهمية الاستعانة بالشركات السعودية، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات السعودية الشابة خرجت لأسواق أفضل بفضل مشاركتها في ⁧«حكايا مسك».

‏⁧وأعلن أن برامج «مسك»⁩ خدمت أكثر من 9 آلاف طالب سعودي عبر برامجها التدريبية الخارجية، في المقابل كان المستفيدون من برامجها التدريبية قبل 5 أعوام 20 مستفيداً فقط.

وذكر أن الشباب هم الطاقة الحقيقية لأي كيان، ووفق آخر إحصاءات منتدى الاقتصاد العالمي فإن 60% من سكان العالم شباب، وفي ⁧السعودية⁩ 70% من السكان شباب يقل عمرهم عن 25 عاماً.