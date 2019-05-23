شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل حرق مركبتها في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

اتهمت الممرضة (هـ.ا) -تعمل في أحد المراكز الصحية في المدينة المنورة- شخصاً بحرق سيارتها الخاصة، مؤكدة في تصريح إلى "الخليج 365" أن هناك قضية منظورة لدى الجهات الأمنية، إذ تقدمت بشكوى لشرطة أحد والنيابة العامة.

وعن تفاصيل الحادثة، ذكرت أن أطفالا شاهدوا أمس شخصين أشعلا الحريق في سيارتها ثم هربا، واتصل الجيران بها مباشرة، مضيفة «للأسف تعرضت السيارة لتلفيات كاملة، والقضية الآن لدى الجهات المختصة لمعرفة من يقفون وراء حرق سيارتي».