شكرا لقرائتكم خبر عن ممرضة تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل حرق مركبتها في المدينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
اتهمت الممرضة (هـ.ا) -تعمل في أحد المراكز الصحية في المدينة المنورة- شخصاً بحرق سيارتها الخاصة، مؤكدة في تصريح إلى "الخليج 365" أن هناك قضية منظورة لدى الجهات الأمنية، إذ تقدمت بشكوى لشرطة أحد والنيابة العامة.
وعن تفاصيل الحادثة، ذكرت أن أطفالا شاهدوا أمس شخصين أشعلا الحريق في سيارتها ثم هربا، واتصل الجيران بها مباشرة، مضيفة «للأسف تعرضت السيارة لتلفيات كاملة، والقضية الآن لدى الجهات المختصة لمعرفة من يقفون وراء حرق سيارتي».
كانت هذه تفاصيل خبر ممرضة تكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل حرق مركبتها في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.