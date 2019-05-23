القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا بإعادة انتخابه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إندونيسيا الشقيق.



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