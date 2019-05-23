مواليد السبعينات يضطرون لمضاعفة مدخراتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - برلين كشفت دراسة حديثة أن مواليد سبعينات القرن الماضي يضطرون إلى ادخار أموال أكثر من الأجيال الأكبر سنا من أجل التقاعد. وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها أمس أنه بينما يدخر مواليد عام 1960نحو1,2% من دخلهم من أجل التقاعد، يضطر مواليد عام 1975 إلى ادخار نحو 4,4% من دخلهم لسد الفجوة في المعاشات، والتي ترجع إلى خفض مستوى التقاعد. ويقصد بمستوى التقاعد نسبة المعاش القياسي من متوسط الدخل الحالي.



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