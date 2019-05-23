الهند تراقب الكرة الأرضية بقمر اصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إسرو) أمس إطلاق قمر اصطناعي لمراقبة الكرة الأرضية من شأنه تعزيز قدرات نيودلهي على المراقبة. Advertisements وجرى إطلاق مركبة بولار من منصة إطلاق مركز ساتيش داوان الفضائي، وعلى متنها القمر الذي يبلغ وزنه 615 كجم. وتم إطلاق القمر «رادار اميجينج ستالايت - تو بي» الذي يهدف لخدمة مجالات المراقبة والزراعة ودعم إدارة الكوارث، بنجاح في مساره بعد 15 دقيقة و30 ثانية من إطلاقه. وقال مدير المنظمة كيه سيفان «إن القمر يعد قمرا اصطناعيا متقدما لمراقبة الكرة الأرضية»، مضيفا «في هذا القمر تم إطلاق تكنولوجيا أخرى جديدة معقدة للغاية. هذه التكنولوجيا سوف تكون تكنولوجيا المستقبل».



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