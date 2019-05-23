تغيير شكل المأكولات النباتية يجعلها لذيذة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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الزودلز وجبة متكاملة فهي صحية ولذيذة ومن الممتع التهامها والأهم اسمها لطيف.

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ببساطة الزودلز هي شعيرية (نودلز) مصنوعة من الخضراوات بدلا من الدقيق أو الأرز. وفي حين أن أشهر نسخة من هذا الطبق تصنع من الكوسة، يبدو أن هناك أنواع لا تحصى منه. وتقول جابريله كاوفمان من مركز ألماني للتغذية، «يمكن إعداد شعيرية الخضراوات من الجزر، الفجل، القرع، الكرنب الساقي، البطاطا أو جذور الكرفس».

ويمكن أن تحل شرائح الخضراوات ببساطة مكان الشعيرية العادية في أي طبق، حيث تقدم سعرات حرارية أقل لهؤلاء المهتمين بوزنهم. وهي أيضا طريقة جيدة لخداع الأطفال بتناول الخضراوات. وتقول مارجريت مورلو من رابطة معنية بالتغذية، «حاول الكثيرون في البداية تجربة هذه الطريقة لجعل الخضراوات ذات مذاق شهي لأطفالهم».

إنها تضم كل الفوائد الخاصة بالخضراوات، من المعادن والمغذيات الخاصة بنوع الخضار المصنوعة منه الزودلز.