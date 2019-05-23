تتويج الدوسري ببطولة البحرين للكارتينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

توج قائد فريق ـ إي دي ـ السعودي عيسى الدوسري بالمركز الأول في فئة الماكس ماسترز لسباقات الكارتينج التي أقيمت في حلبة البحرين الدولي.

وأقامت الحلبة مساء أمس حفل التتويج ونهاية الموسم بعد ختام الفعاليات الرياضية، حيث تسلم الدوسري الجائزة من الرئيس التنفيذي للحلبة سلمان بن عيسى.

وتمكن الدوسري من حسم المركز الأول قبل نهاية البطولة بجولة، حيث نجح في الفوز بخمس جولات ماضية، كما توج سلمان آل خليفة سائق الفريق عبدالله الدوسري بجائزة المركز الرابع في فئة الناشئين، بعد تحقيقه نتائج مختلفة خلال جولات البطولة الست.