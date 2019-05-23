الفيحاء يحفز لاعبيه بجائزة تفوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت إدارة نادي الفيحاء ممثلة بالمسوؤلية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، جائزة تستهدف لاعبي فرق النادي في جميع الألعاب والفئات السنية تحت مسمى جائزة الفيحاء للتفوق العلمي «تفوق»، وتهدف هذه الجائزة إلى حث اللاعبين على التفوق الدراسي وتكريم المتفوقين منهم ودعمهم.

وتستهدف الجائزة المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية، ويحدد المتفوقون من خلال جمع نتائج اللاعبين من قبل الأجهزة الإدارية بالفرق وتحديد أفضل 3 من كل فريق، حيث يتم تكريم 3 متفوقين في كل صف 2 من طلاب التعليم العام والثالث من طلاب التعليم الأهلي، فيما تم تحديد الحاصلين على معدل تراكمي 4 فما فوق لطلاب المرحلة الجامعية.

من جانبه قدم عضو مجلس الإدارة المشرف العام على المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بدر العبدالوهاب، شكره لمجلس الإدارة بقيادة سعود الشلهوب على دعم مشروع جائزة “تفوق” حتى رأى النور، وأكد أن فكرة الجائزة انطلقت من حرص إدارة النادي على الموازنة بين التفوق الدراسي والتحصيل العلمي إلى جانب التميز الرياضي، وأشار إلى أن الجائزة ستشمل جميع لاعبي النادي في جميع الألعاب ومختلف الفئات.