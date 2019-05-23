العمل تكشف عن مبادرة توطين قطاع المحاماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة توطين قطاع المحاماة التي تهدف لتوطين 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020. وقالت الوزارة إنها أعدت خطة مشتركة لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق الموارد البشرية، مبينة أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة، إضافة إلى تقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين. هدف المبادرة: تحفيز قطاع المحاماة لرفع نسب التوطين

دعم استحداث الوظائف

توطين الوظائف القيادية في القطاع

تنمية مهارات القوى العاملة السعودية



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