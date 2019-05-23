إنعاش التراث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة) لم يكن مهرجان مسك جدة التاريخية فعالية لإنعاش تراث المنطقة في رمضان عبر فعاليات ومشاركات تحاكي حياة الناس قديما في جدة فحسب، بل بات أشبه بورشة عمل لتقديم المواهب.



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