الشركة المشغلة لـ"ساهر" تدرس طرح أسهمها للاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تدرس الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم»، المشغلة لنظام «ساهر»، طرحا عاما أوليا بالسوق السعودي، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرج» أمس.

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وأوضحت الوكالة وفق مصادر لها، وصفتها بالمطلعة، أن «تحكم» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تعمل مع شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» على بيع محتمل لحصة تبلغ 30% من رأسمالها.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن الصفقة، لافتة إلى أن الأطراف قد تقرر عدم المضي في عملية البيع أو طرح نسبة مختلفة للجمهور.

و«تحكم» شركة حكومية تعمل في مجالات السلامة والأمن والتكنولوجيا، وتهدف إلى تقديم حلول متطورة، وبناء أنظمة متكاملة في مجالات رئيسة، مثل إدارة الحركة المرورية وحلول النقل الذكية، بالإضافة إلى حلول الهوية والمعلومات والخدمات الالكترونية، وهي المشغلة لنظام «ساهر».