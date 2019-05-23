الرياض تفوق نيويورك وباريس ولندن في جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صنفت الرياض ضمن أفضل المدن في جودة الحياة، حيث احتلت المرتبة الـ26 في قائمة ضمت 56 مدينة حول العالم، محققة تقدما على بعض المدن العالمية، مثل نيويورك وميلانو وباريس ولندن، وفقا لتقرير أصدره أخيرا بنك دويتشه الألماني.
ويقارن المسح السنوي الثامن للبنك الأسعار العالمية ومستويات المعيشة من مختلف البلدان والمدن حول العالم، مع التركيز على المدن ذات الصلة بالأسواق المالية العالمية.
ودخلت في دراسة هذا العام مدينتان جديدتان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هما الرياض والقاهرة.
أفضل 10 مدن في مؤشر جودة الحياة:
- زيورخ
- ولنجتون
- كوبنهاجن
- أدنبرة
- فيينا
- هلسنكي
- ملبورن
- بوسطن
- سان فرانسيسكو
- سيدني
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