الشورى يطالب بتوسيع شبكة مشروع قطار الحرمين لتشمل مطار الطائف الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلا من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسياح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.

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ووافق الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433هـ، ليكون بالصيغة التالية «أن يكون سعودي الجنسية ويجوز - بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط».

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

ووافق الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء، والدكتورة نورة المري، والدكتور محمد الحيزان استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حيث رأت أنه سيشجع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار بالمهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية وتوفير فرص عمل للمواطنين، والإسهام في دعم الأسر المنتجة على مدار العام، وكذلك تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة في تشغيل المهرجانات، وكما أنه سيعزز السياحة الداخلية، لتشمل المجالات التراثية والثقافية.

مطالبات الشورى من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: