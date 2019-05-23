خادم الحرمين يوجه أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم، بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن. واطلع خلال استقباله في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس أمراء المناطق، على أبرز الموضوعات التي تناولها اجتماعهم الـ 26، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال، وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد، وأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف. حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ونائبه الدكتور ناصر الداوود.



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