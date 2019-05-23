، أمطار غزيرة على أضم.. والسيول تغلق الطرقات.. والبلدية تستنفر آلياتها ،

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شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة عصر أمس الأربعاء أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، وشملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة والمرقبان وحقال وسوق العين.
وتفصيلاً، تسببت السيول الجارفة في إغلاق عدد من الطرق، ومنع المواطنين من العبور. وقد قامت بلدية محافظة أضم - بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي، ورئيس قسم التشغيل والصيانة علي العصماني - باستنفار المعدات والآليات كافة لفتح وصيانة الطرق، وفك الاحتجازات بقرى المحافظة ومراكزها.
وشكَّلت البلدية فريق عمل مكونًا من فرقتين، فرقة لشمال المحافظة، والفرقة الأخرى لطريق قرى آل السني والنعيمات ومركز الجايزة.
وأكدت البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة بعد هطول الأمطار؛ إذ تم فك احتجاز أكثر من 480 منزلاً.
ولا تزال الأعمال مستمرة حتى إعداد هذا التقرير؛ إذ تحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطُّل المواطنين عن الوصول لأعمالهم، وعدم انقطاعهم عن الخدمات.
وأهابت البلدية بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتفادي النزول للأودية.
أمطار غزيرة على أضم.. والسيول تغلق الطرقات.. والبلدية تستنفر آلياتهاعوض الفهمي الخليج 365 2019-05-23
شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة عصر أمس الأربعاء أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، وشملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة والمرقبان وحقال وسوق العين.
وتفصيلاً، تسببت السيول الجارفة في إغلاق عدد من الطرق، ومنع المواطنين من العبور. وقد قامت بلدية محافظة أضم - بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي، ورئيس قسم التشغيل والصيانة علي العصماني - باستنفار المعدات والآليات كافة لفتح وصيانة الطرق، وفك الاحتجازات بقرى المحافظة ومراكزها.
وشكَّلت البلدية فريق عمل مكونًا من فرقتين، فرقة لشمال المحافظة، والفرقة الأخرى لطريق قرى آل السني والنعيمات ومركز الجايزة.
وأكدت البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة بعد هطول الأمطار؛ إذ تم فك احتجاز أكثر من 480 منزلاً.
ولا تزال الأعمال مستمرة حتى إعداد هذا التقرير؛ إذ تحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطُّل المواطنين عن الوصول لأعمالهم، وعدم انقطاعهم عن الخدمات.
وأهابت البلدية بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتفادي النزول للأودية.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:29 AM
تم فك احتجاز أكثر من 480 منزلاً.. ولا تزال أعمال صيانة الطرق مستمرة
شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة عصر أمس الأربعاء أمطارًا غزيرة، سالت إثرها الأودية والشعاب، وشملت المحافظة والمراكز التابعة لها، مثل الجائزة والمرقبان وحقال وسوق العين.
وتفصيلاً، تسببت السيول الجارفة في إغلاق عدد من الطرق، ومنع المواطنين من العبور. وقد قامت بلدية محافظة أضم - بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي، ورئيس قسم التشغيل والصيانة علي العصماني - باستنفار المعدات والآليات كافة لفتح وصيانة الطرق، وفك الاحتجازات بقرى المحافظة ومراكزها.
وشكَّلت البلدية فريق عمل مكونًا من فرقتين، فرقة لشمال المحافظة، والفرقة الأخرى لطريق قرى آل السني والنعيمات ومركز الجايزة.
وأكدت البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة بعد هطول الأمطار؛ إذ تم فك احتجاز أكثر من 480 منزلاً.
ولا تزال الأعمال مستمرة حتى إعداد هذا التقرير؛ إذ تحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطُّل المواطنين عن الوصول لأعمالهم، وعدم انقطاعهم عن الخدمات.
وأهابت البلدية بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتفادي النزول للأودية.
، أمطار غزيرة على أضم.. والسيول تغلق الطرقات.. والبلدية تستنفر آلياتها ،
المصدر : الخليج 365
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